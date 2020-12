Arte: come visitare oggi la mostra "Monet e gli Impressionisti"



Anche se le mostre sono chiuse, la voglia di godere delle meraviglie dell'arte è grande. E allora Arthemisia ha pensato ad un regalo per tutti gli appassionati di arte: una visita guidata in diretta alla mostra "Monet e gli Impressionisti" (allestita a Palazzo Albergati di Bologna), comodamente da casa propria, con l'eccezionale guida di Sergio Gaddi, noto divulgatore d'arte. Con il modico prezzo di 5 euro + diritti di agenzia (valido per l'ingresso di una o più persone insieme), si potrà accedere virtualmente nelle sale di Palazzo Albergati di Bologna, con un semplicissimo collegamento Zoom.





57 capolavori di Monet e dei maggiori esponenti dell’Impressionismo francese - quali Manet, Renoir, Degas, Corot, Sisley, Caillebotte, Morisot, Boudin, Pissarro e Signac - tutti provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi – saranno tutti per voi, a casa vostra. Al termine della visita, che dura circa un’ora, potrai dialogare con Sergio Gaddi, fare delle domande, approfondire qualche tema della visita.

La visita guidata non è un tour virtuale pre-registrato, ma una vera e propria visita, sala per sala, che potrai goderti da solo o in compagnia della famiglia e degli amici, dal televisore, dal computer o anche dal tuo smartphone.

Ogni visita guidata può "ospitare" al massimo 500 persone.