Arcuri: "Entro settembre è possibile vaccinare tutti gli italiani"

ROMA - "A cavallo tra il secondo e il terzo trimestre del prossimo anno saremo potenzialmente in condizione di vaccinare la totalità della popolazione". Sono le parole del Commissario per l'emergenza,, pronunciate durante l'audizione alle commissioni riunite Trasporti e Affari sociali della Camera aggiungendo che "l'Italia ha diritto al 13,46% delle dosi di vaccino che saranno via via distributi dall'Europa"."In merito all'immunità di gregge gli esperti scientifici ci dicono che almeno il 60% dei cittadini dovrà essere vaccinato - ha aggiunto Arcuri - . Noi auspichiamo che anche grazie a una campagna di comunicazione massiva si possano superare le remore che ci sono, non so bene quanto, rispetto alla ritrosia a sottoporsi al vaccino".