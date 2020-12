ROMA — Secondo il commissario per l’emergenza, l’Italia potrà raggiungere entro fine estate l’obiettivo di 42 milioni di vaccinati, la soglia individuata per l’immunità di gregge. ”Abbiamo già la discreta certezza di 38 milioni” di dosi di vaccino “per i primi tre trimestri: prima e dose e richiamo per 20 milioni di italiani”, grazie alle dosi di Pfizer e Moderna, ha ricordato Arcuri.