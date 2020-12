Da domani Italia torna in lockdown

ROMA — Da domani e fino al 6 gennaio l’Italia torna in lockdown: per uscire sarà di nuovo necessaria l’autocertificazione. Da lunedì si intensificheranno i controlli delle forze dell’ordine vista l’entrata in vigore del divieto di spostamento fra regioni, a meno che ci sia giustificato motivo, urgenza e necessità.