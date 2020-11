Sette morti vicino alla sinagoga: paura a Vienna

- Attimi di paura a Vienna, dove sono stati esplosi dei colpi di pistola nei pressi della sinagoga di Seitenstettengasse. Il bilancio è di sette morti e diversi feriti. Secondo l'agenzia stampa austriacas Apa, un attentatore sarebbe stato ucciso dalla polizia mentre un altro sarebbe in fuga.Tra questi ci sarebbe forse anche un poliziotto, mentre altre fonti parlerebbero di un ferimento grave dell'agente. Il quotidiano Kronen Zeitung, ha ipotizzato che ci possano essere degli ostaggi, mentre il Ministro dell'Interno, Karl Nehammer ha dichiarato che possa l'attacco possa essere "apparentemente un attentato" compiuto da più persone.L'operazione delle forze speciali è infatti ancora in corso e presto è emerso che gli attentatori hanno attaccato in diverse zone della capitale austriaca. La conferma di sei punti toccati è arrivata dal profilo Twitter della polizia, che ha scritto di "molti sospetti armati di fucile".