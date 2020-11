Covid, Conte: "Verso scenario di tipo 4"

(Agenzia Vista) Roma, 02 novembre 2020 - "Nonostante i numerosi sforzi posti in essere per rafforzare il nostro sistema sanitario, l’evoluzione dell’epidemia, soprattutto con riferimento ai dati delle ultime settimane, e degli ultimi giorni, è preoccupante. Secondo i parametri stabiliti dal documento “Prevenzione e risposta a COVID19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, redatto da Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute e condiviso in sede di Conferenza delle Regioni, con la collaborazione di varie università e centri di ricerca, il quadro epidemiologico descritto è in via di transizione verso uno scenario di tipo 4, con particolare riferimento ad alcune Regioni che, già nel breve periodo, accusano il rischio di tenuta dei servizi sanitari". Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Aula alla Camera dei deputati per riferire sull'emergenza Covid-19.