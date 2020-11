Coronavirus, i dati di oggi in Italia: 33.979 contagiati, 546 morti e +116 terapie intensive

ROMA - Ecco i nuovi dati diffusi dal Ministero della Salute relativi all'emergenza coronavirus in Italia: 3.979 contagiati, 546 morti e +116 terapie intensive. I tamponi effettuati sono 195.275, +649 i ricoveri, il tasso di positività è del 17,4% (+1,0% rispetto a ieri). Sono 33.979 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino odierno, il totale di casi nel paese ammonta a 1.178.529. I contagi sono in calo rispetto a ieri, quando erano stati 37.255.