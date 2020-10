Toscana, 24 in più in rianimazione

FIRENZE - In Toscana si sono registrati 1.863 in più rispetto a ieri e 14 morti. I guariti crescono dell’1,7% e raggiungono quota 12.708 (40,6% dei casi totali). I ricoverati sono 825 (98 in più rispetto a ieri), di cui 111 in terapia intensiva (24 in più).