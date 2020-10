L'Inter ancora senza vittoria in Champions: con lo Shakhtar finisce 0 a 0

(credits: Inter Fb)



KIEV - Due traverse, qualche occasione ma ancora nessuna vittoria per gli uomini di Antonio Conte in terra europea. Contro gli ucraini i nerazzurri hanno avuto il pallino del gioco, ma non sono riusciti a concretizzare. Ora però la classifica inizia a farsi complicata.