L'ex senatrice leghista: "La mafia non ha più la sensibilità di un tempo". E scoppiano le polemiche

LAMPEDUSA - L'ex senatrice leghista ed ex vincesindaca di Lampedusa Angela Maraventano, intervenendo a Catania in favore di Salvini, ha fatto scoppiare un putiferio parlando della mafia che "non difende più il nostro territorio". La Maraventano ora si difende: "E' stata una frase infelice dettata dalla rabbia".