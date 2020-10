Juve-Napoli, partenopei non sono partiti: verso sconfitta a tavolino

TORINO - Era di sicuro la partita più attesa della terza giornata. Ma stasera, a quanto pare, non si giocherà: gli azzurri, con due giocatori positivi, non sono partiti perché, dicono, l'Asl campana non gliel'ha consentito. Lega di Serie A e Juventus la pensano però diversamente.