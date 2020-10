Covid: nuove ordinanze in Piemonte e Lombardia, De Luca riapre gli asili

Da domenica in Piemonte le attività commerciali chiudono dalla mezzanotte alle 5. In Lombardia da sabato è stop allo sport dilettantistico, locali chiusi alle 24 a didattica a distanza alternata. In Campania, riaprono gli asili nido.