NEW YORK - Arrivo l'annuncio di Microsoft che la sua offerta per acquistare la cinese TikTok è stata rifiutata dalla società proprietaria ByteDance, alla vigilia della scadenza del 15 settembre fissata da Donald Trump per la messa al bando della popolare app. La mossa, secondo quanto rivelato dal New York Times, lascia Oracle, una delle poche aziende della Silicon Valley pubblicamente alleate di Trump, come l'unica compagnia in corsa per l'acquisto.