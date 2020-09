Omicidio coppia leccese: fermato presunto assassino, era coinquilino vittime

LECCE - Uno studente di 21 anni originario di Casarano è stato fermato come indiziato di delitto per l'efferato omicidio di Eleonora Manta e l'arbitro di Serie C Daniele De Santis. La coppia è stata accoltellata la sera del 21 settembre scorso.

Il giovane, studente di scienze infermieristiche, viveva in una casa in affitto, ma è stato per un periodo “coinquilino” delle vittime fino all’agosto scorso.

“I principali elementi di prova sono i dati tecnici, la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, le intercettazioni e la comparazione grafica”, ha spiegato il procuratore di Lecce De Castris che ha ricostruito i passaggi che hanno portato gli investigatori a risalire all’identità del 21enne.

Dalle indagini è inoltre emerso che dietro all’omicidio c’è stata una attenta programmazione: “Sicuramente c’è stata una fortissima premeditazione", ha aggiunto il procuratore.