L'Ultimo Messaggio: arriva il Video Testamento, per lasciare un messaggio ai propri cari

MILANO. È stato lanciato ed è già attivo "L'Ultimo Messaggio", un servizio online gratuito che permette agli utenti di registrare in pochi click un Video Testamento Emozionale che i propri cari, amici e colleghi, potranno guardare solo dopo la propria morte.





In giro per il mondo, sempre più persone stanno girando video di se stessi che vengono mostrati dopo la propria morte. Un modo decisamente insolito, ma potente, per dire “addio” e lasciare un’immagine duratura della propria persona. Si tratta di un lascito ai posteri, un messaggio che serve ad andare oltre ciò che è stato detto o fatto in vita.





Dopotutto, chi non vorrebbe ricevere un ultimo pensiero da una persona cara che se ne è andata? Sarebbe un dono dal valore inestimabile, con un video che potrà contenere messaggi d’amore, di perdono, di riappacificazione, e chissà quali altri segreti non confessati da vivo.





"I video degli utenti possono essere caricati direttamente attraverso la web app all’indirizzo nerodigitale.it/videotestamento e vengono archiviati in un database al sicuro. In fase di caricamento, il futuro De Cuius andrà a scegliere la persona di fiducia autorizzata a sbloccare il Video Testamento e potrà selezionare in quale momento verrà rilasciato: per esempio, durante l’elogio funebre oppure successivamente sui canali Social o privatamente. Inoltre, si potrà anche selezionare l’impresa di Onoranze Funebri a cui rivolgersi per la diffusione del video durante il proprio funerale" spiega Elisa Neri di Nero Digitale, piattaforma online di marketing digitale per Onoranze Funebri.





La lista delle imprese di Onoranze Funebri registrate al servizio è in continua crescita, ma gli utenti possono invitare la propria impresa di fiducia a registrarsi nel caso non dovesse essere nella lista.





Secondo uno studio del team di NeroDigitale.it, analizzando quanto sta già avvenendo in UK, USA, ma anche in Spagna: "non sono solo anziani e ammalati ad utilizzare un servizio del genere, c’è un numero sempre più importante di persone tra i quaranta ed i cinquant’anni che registra un video, soprattutto con l’idea di una eventuale morte prematura. In molti hanno raccontato che, registrare questo video e lasciare un’eredità digitale, ha dato loro serenità. In alcuni casi, per esempio, potrebbe essere un supporto utile anche a spiegare agli eredi le ragioni dell’eventuale testamento notarile che si è depositato, ma che non sostituisce in alcun modo il testamento olografo o notarile" conclude Elisa Neri.