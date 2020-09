Covid: perdite da 80 miliardi per il comparto aereo

ROMA - I pochi vacanzieri e gli aiuti pubblici non sono stati sufficienti a risollevare il comparto aereo della crisi del traffico internazionale, che è sceso del 92%. Nel 2020 le compagnie chiuderanno in perdita per 80 miliardi di dollari: a rischio 400.000 posti di lavoro.