Coronavirus: candidati al Nobel per la Pace i medici cubani che aiutarono Cremona

CREMONA - A lanciare la proposta il Consiglio mondiale per la pace. I sanitari cubani arrivarono nel mese di marzo per lavorare nell'ospedale da campo allestito a Cremona. La sindaca: "Difficile esprimere la gioia per i nostri Hermanos de Cuba".