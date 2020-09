Coronavirus: contagi in aumento (+1.452) ma sale il numero dei tamponi

ROMA - Dopo i 1.229 casi di martedì, oggi i nuovi contagi da Sars-Cov-2 in Italia sono 1.452. Il numero delle vittime registra un +12, di fronte al +9 di ieri e al +14 di lunedì. Terapie intensive che registrano un incremento di 6 unità (ieri +4).In aumento il numero dei tamponi, +100.607 nelle ultime 24 ore (contro i +80.517 di ieri). I guariti di oggi sono 620 (215.265 dall'inizio della pandemia), mentre gli attualmente positivi sono in tutto 40.532 (+820). Nei reparti Covid ci sono attualmente 2.285 degenti (+63), 207 dei quali in terapia intensiva.