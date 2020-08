Rane gialle filmate nel Madhya Pradesh in India: il video diventa virale

NEW DELHI - Un video, diventato virale, mostra il momento straordinario in cui un grande gruppo di rane gialle si godono l'acqua piovana a Narsinghpur, Madhya Pradesh, in India. Le immagini hanno sorpreso migliaia di internauti! La clip è stata condivisa dall'ufficiale dell'Indian Forest Service (IFS) Parveen Kaswan su Twitter. Questa specie di rana è solitamente blu ma i maschi diventano di colore giallo limone per attirare le femmine durante la stagione degli amori nella stagione dei monsoni.Questi anfibi, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si trovano normalmente in Myanmar, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan e Nepal. Malde Ahir, che vive vicino al campo, ha detto di essere rimasto sbalordito quando ha visto il gruppo di rane saltellare. Ha detto: "Quella era la prima volta che vedevo le rane gialle nella nostra zona, quindi siamo andati a fotografarle".