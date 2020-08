Allarme Beirut: 117 milioni per i soccorsi

L'Onu, in una bozza dell'Emergency response framework, ha dichiarato che il Libano per rispondere al meglio alla crisi sanitaria che ha colpito Beirut il 4 agosto ha bisogno nei prossimi 3 mesi di 117 milioni di dollari.Di tale somma circa 66,3 sono da destinare a strutture sanitarie, strutture per l'accoglienza dei rifugiati e chi si impegna nella distribuzione del cibo, mentre i restanti 50,6 sono da utilizzare per la ricostruzione del Paese per l'edificazione di scuole e di infrastrutture pubbliche, case e prevenzione di malattie.