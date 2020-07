Trasformare e riordinare casa: i trucchi di "Pillole di casa" di Silvia Canazza in testa alla classifiche di Amazon

SALZANO (VE). Come donna, mamma e moglie, quante volte ti sarai chiesta: "Come posso sistemare la mia casa e renderla presentabile?", "Come posso smacchiare quella camicetta che mi piaceva tanto?", "Come posso utilizzare detergenti più sani e in minore quantità?", e soprattutto: "Come farebbero mamma e nonna se fossero al mio posto?".





Sono domande lecite a cui la maggior parte delle donne risponde sperando semplicemente che le cose si sistemino da sole. La mattina si è sempre di fretta, disorganizzazione, stress, mancanza di tempo e senso di colpa non aiutano a risolvere la situazione. Ma non è possibile aspettare che casa, vestiti e mobili si puliscano e si sistemino da soli. E come se non bastasse, anche la famiglia vive male in una casa caotica, sporca e male organizzata.

A soccorrere le donne nell incombenze quotidiane arriva Pillole di Casa – più di 100 Trucchi e Consigli che ti aiuteranno nella Gestione e nell’Organizzazione della Casa, il libro di Silvia Canazza, che è già un BestSeller Amazon.

Silvia è una salzanese di adozione, che spiega come iniziare a trasformare la propria casa da un semplice e disordinato dormitorio ad una accogliente dimora, insegnando originali consigli e non sui detergenti naturali, le pulizie di casa, le macchie più difficili, la manutenzione del giardino e molto altro.

"La stragrande maggioranza della nostra vita si svolge all’interno della mura, allora facciamo in modo che tali mura siano confortevoli per noi e per la nostra famiglia" racconta Silvia Canazza, autrice del prezioso libro.

"A tutto c’è rimedio, basta iniziare a piccoli passi e dalle cose semplici. Spesso ci sentiamo frustrate, stanche, svuotate perché stiamo permettendo alla nostra casa di farci esaurire tutte le nostre energie. Dobbiamo ricordarci che si inizia sempre dalle cose semplici, ecco quello che dobbiamo fare: mettere in pratica piccoli trucchi descritti in questo libro che ci aiuteranno nella gestione e nell’organizzazione della nostra casa" continua Silvia.

Il libro è stato presentato al pubblico di Amazon il 15 luglio in versione ebook e da allora ha piano piano scalato la classifica delle vendite attestandosi al secondo posto dell’agguerritissima categoria di Feng Shui, con oltre 2000 titoli a catalogo.

Il Feng Shui è l’antica arte giapponese nota per considerare la propria abitazione alla pari di un organismo biologico, in cui ambienti e oggetti sono organizzati in modo da eliminare i flussi negativi che possono influenzare la vita delle persone.

Ma è con l’edizione cartacea, il classico libro stampato, che "Pillole di casa" è balzato al 1° posto nella classifica dei libri Bestseller di Amazon.

L’autrice racconta che da più di un anno aveva deciso di dare una svolta alla sua vita. Capendo che nel disordine e nel caos in cui viveva la sua famiglia, non si stava bene. E la voglia di pulire casa non era tanta, quando si ritrovava a riordinare alla sera dopo un’intera giornata al lavoro o, peggio ancora, alla domenica.

Così ha messo in pratica i molti consigli che mamma e nonna le avevano dato fin da ragazzina. Si tratta di semplici trucchetti, a volte banali, a cui non potrai più fare a meno. Li ha testati personalmente e le hanno permesso di fare tutto più in fretta, risparmiando tempo e denaro.

Ecco perché ha deciso di condividere con il grande pubblico questi piccoli trucchi e consigli, raccogliendoli in questo libro. Che va letto, riletto e tenuto sempre a portata di mano per risolvere i vari dubbi casalinghi o consultarlo per interventi dell’ultimo minuto su argomenti come i detergenti naturali, le pulizie di casa, le macchie più difficili, la manutenzione del giardino e molto, molto altro ancora.

Per quel che riguarda Silvia Canazza, aiuta mamme e mogli che non riescono a "vivere bene" la propria casa e la propria famiglia a riappropriarsi e a controllare queste due dimensioni. Nel suo blog condivide la propria esperienza e i suoi dubbi, in cui si occupa principalmente di:

- Casa, sia come faccende domestiche, sia come organizzazione;

- Famiglia, dalla gestione di compiti e tempi, fino alle regole di "buona convivenza";

- Cucina, pianificazione alimentare per mangiare meglio, spendendo meno e cucinando più in fretta,

- Salute, piccoli trucchi della nonna per superare gli imprevisti quotidiani.