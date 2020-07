Londra, cede una tubatura: Supercar Ferrari FF galleggia su fiume d'acqua sulla North Circular

LONDRA - Cede una tubatura dell'acqua, la strada diventa un fiume in piena e sfortunatamente una supercar Ferrari FF V12 è rimasta bloccata. È successo ieri sera a Londra sulla North Circular Road. A causare la rottura della condotta idrica sarebbero state le forti piogge di ieri che hanno fatto salire la pressione dell'acqua. L'autista della supercar deve aver creduto che l'acqua fosse abbastanza bassa da passare, tuttavia, la sua auto e di molti altri sono rimaste bloccate.I soccorritori hanno impiegato più di un'ora per agganciare il veicolo. Non è la prima volta che la rottura di una tubatura della rete idrica ha portato alla inondazione di questa particolare carreggiata, con l'ultimo incidente simile avvenuto nel 2018. La Ferrari FF è una granturismo con 4 posti comodi e un abitacolo rifinito come quello di una lussuosa berlina. Il motore è un 6.3 V12 da 660 CV. Il video pubblicato su Youtube, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è diventato subito virale