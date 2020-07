Ladro di biciclette inseguito e bloccato dal proprietario che lo investe

TORONTO - Vede il ladro di bicicletta e lo rincorre a lungo con la bicicletta. Poi lo investe e lo blocca. Anche se l’immagini del video, diventato virale, sono state postate solo oggi, l’episodio è successo il 7 gennaio 2020 a Chilliwack della British Columbia, in Canada. Un residente in questo modo è riuscito a ritornare in possesso del velocipede.Tutto inizia verso le 08:45, quando un ladruncolo in bicicletta si avvicina all’abitazione e poi se ne impossessa in qualche modo, scappando poi a tutta velocità. A quel punto il proprietario prova a mettersi alle calcagna del delinquente, che aveva un vantaggio in velocità ma non in "furbizia".Del resto il delinquente, di giovane età, non era consapevole di essere inseguito, dunque la sua andatura era blanda ed ad un certo punto, sentendosi sicuro di non essere inseguito, si è fermato per sistemare meglio il ”bottino” con cui si accompagnava. La scena è stata catturata da una telecamera di sorveglianza della zona. A un certo punto il proprietario della bici ha deciso di cercare il ladro, visto che l'altro aveva svoltato in una stradina.Un'intuizione corretta: a quel punto, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il proprietario, una volta che quest'ultimo aveva raggiunto la bici gli è scagliato contro a tutta velocità in sella anche lui. Bloccandolo. Nella confusione il fuggitivo è anche caduto a terra con la bici. La vicenda con ogni probabilità si è chiusa con la restituzione della bici rubata.