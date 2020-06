Stagione estiva 2020: Pila in Valle d’Aosta è sempre una certezza per le vacanze in montagna





A Pila le risposte arrivano dall’intera località che è già a buon punto dei preparativi per proporre vacanze in sicurezza per l’estate 2020. L’ambiente montano offre per sua natura grandi spazi e la possibilità di praticare sport, trekking, mountain bike, passeggiate o semplicemente rilassarsi in solitudine o in compagnia, senza alcun rischio di sovraffollamento: a Pila, famosa per la skyline instagrammabile sulle vette alpine più alte d’Europa tutto questo è possibile.





Quest’anno le vacanze avranno un po' il sapore dello "staccare" dal difficile periodo appena trascorso e per farlo abbiamo bisogno di certezze.





Ed ecco la prima: le strutture di ospitalità a Pila rimborseranno interamente gli anticipi versati all’atto della prenotazione, in caso di sopravvenienza di limitazioni per Covid-19. Non solo per gli eventuali provvedimenti governativi, ma anche per situazioni personali documentate. Un messaggio importante per le persone che così possono iniziare a fare programmi da subito, senza tema di penalizzazione economica.





Alberghi, ristoranti, bar e baite hanno già in cantiere gli adeguamenti necessari e piacevoli proposte per la nuova stagione: cestini picnic, takeaway di pura gastronomia valdostana, dehors e tavoli all’aperto, alloggi indipendenti con aree giardino riservate, anche il rifugio Arbolle accoglierà gli escursionisti in sicurezza.