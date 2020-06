Coppa Italia: il Napoli vola in finale

(credits: Ssc Napoli)

- Sarà il Napoli ad affrontare la Juventus nella finale di coppa Italia. Con il pareggio casalingo contro l'Inter nel San Paolo deserto gli azzurri riacciuffano lo svantaggio a pochi minuti dal fischio iniziale con un tiro da calcio d'angolo di Eriksen.La partita è pimpante nel primo tempo, mentre nel secondo le due squadre subiscono un evidente calo fisico. A pareggiare i conti è Mertens che in contropiede batte Handanovic. L'Inter avrebbe occasioni per ribaltare il risultare ancora con il danese, ma il Napoli si difende egregiamente e forte dello 0-1 dell'andata vola in finale.