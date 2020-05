India: 6.767 casi in 24 ore

NEW DELHI - New Delhi registra 6.767 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore dopo i 6.654 delle 24 ore precedenti: si tratta del più forte aumento giornaliero mai segnato dall'inizio della Pandemia in India. A renderlo noto oggi il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. I nuovi contagi portano il totale a quota 131.868. Nel Paese finora hanno perso la vita 3.867 persone a causa della malattia.