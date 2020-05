eCommerce: la storica Boutique Anichini di Firenze attiva il VideoShopping

FIRENZE. La storica Boutique Anichini di abbigliamento per bambini di Firenze, ha attivato il servizio di Video Shopping. In una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo con il Covid-19, sono venute a mancare alcune delle nostre abitudini quotidiane tra cui lo shopping, un momento di svago da condividere anche con i più piccoli che, hanno continuamente bisogno di vestiti nuovi.





Per andare incontro a queste esigenze e portare un po’ di normalità nella vita di tutti i giorni la Boutique Anichini ha deciso di attivare diversi servizi per permettere ai clienti di continuare a coccolarsi, acquistando i propri capi d’abbigliamento preferiti comodamente da casa e in totale sicurezza.

La ben nota Boutique fiorentina ha deciso così di non abbandonare i propri clienti e di offrire dei servizi di shopping esclusivi potenziando ulteriormente la vendita online, che è comunque attiva fino dal 1998, dando la possibilità di continuare ad acquistare da casa e avere a disposizione tutta l’assistenza necessaria durante le varie fasi di acquisto.

Oltre al sito internet www.anichini.net è infatti ora possibile usufruire del servizio di VideoShopping o invio foto tramite WhatsApp al numero +393292099543, via telefono o tramite l’account Instagram ufficiale www.instagram.com/anichini_shop.

Utilizzando questi canali è possibile ricevere la stessa assistenza, gentilezza e professionalità che solitamente è riservata ai clienti in negozio, con un percorso esclusivo e dedicato al singolo cliente che, viene guidato, tramite live video o invio foto, in tutte le fase dello shopping fino all’acquisto dei capi di abbigliamento desiderati.

La Boutique Anichini è una di quelle attività che porta avanti la tradizione dell’artigianato sartoriale, realizzando articoli per bambini e neonati interamente a mano da abilissime sarte.

Fu fondata nel 1912 dalle sorelle Elvira e Assunta Biondi che decisero di aprire un luogo di ricami, biancheria, tovaglie, coprifasce e bavaglini ricamati. La bellezza e la qualità dei prodotti attirò l’attenzione delle signore di una certa elité, tra loro, anche quella della Regina Elena che, ordinava lenzuola di seta nera con ricami gialli per la duchessa D’Aosta, o dei reali del Belgio che acquistavano regolarmente gli abitini per i principini Filippo, Astrid e Lorenzo.

La boutique è situata nel Quattrocentesco Palazzo Ricasoli, in via della Vigna Nuova a Firenze e oggi, come allora, il negozio ha conservato le sue sembianze, piccolo e caratteristico, sviluppato in altezza ed è gestito da Francesca e Eugenia Anichini, che continuano a seguire le orme della loro mamma e della bisnonna.

La sartoria Anichini realizza capi d’abbigliamento su misura per il guardaroba dei bambini. In questo luogo l’antica tradizione dell’artigianato sartoriale è evidente in ogni capo di abbigliamento realizzato, vengono utilizzati i migliori tessuti in fibre naturali ed ecologiche per produrre abiti classici ma con uno sguardo alla contemporaneità per ogni occasione, come matrimoni, battesimi, comunioni, feste.

Inoltre, all’interno del negozio è possibile trovare abbigliamento di tutti i tipi, da quello elegante a quello sportivo sempre con la massima attenzione alla ricerca e alla qualità.