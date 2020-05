Costa Favolosa dona 7 tonnellate di cibo a Taranto

La compagnia da crociera Costa, per ringraziare la città diper aver 'ospitato' la nave, attraccata dallo scorso aprile, ha deciso di donare al capoluogo ionico, in favore delle persone colpite più duramente dagli effetti economici e sociali dell’emergenza, direttore generale di Costa Crociere, ha commentato l'evento: "Anche se l’emergenza sanitaria si sta progressivamente attenuando, non dobbiamo dimenticare le persone che hanno subìto gli effetti più duri di questa situazione dal punto di vista economico e sociale. Nonostante le nostre navi abbiano sospeso le crociere, abbiamo voluto continuare a fornire il nostro sostegno, con modalità diverse da prima ma sempre con l’obiettivo di aiutare chi si trova in difficoltà mettendo a disposizione le nostre risorse a beneficio della comunità che ci ospitano, come quella di Taranto, che ha accolto la nostra Costa Favolosa".