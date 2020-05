Coronavirus: record di contagi in California

ROMA - Salgono ale vittime perregistrate nelle ultime 24 ore negli, che aggiornano il loro bilancio a 101.573 morti dall'esplosione della pandemia nel Paese. A diffondere il bollettino la Johns Hopkins University, secondo cui i casi di positività al codiv-19 sono 1.720.613, più di ogni altra nazione. E si registra un nuovo l'allarme indove vi è il più alto numero giornaliero di nuovi casi di contagio, ben 2.617 in 24 ore. Il precedente picco era stato quello del 5 maggio con 2.603 casi. In totale nello Stato sono oltre 101.000, 3.973 le vittime.Accelerazione della pandemia del Covid-19 nelle ultime 24 ore in, che raggiunge gli. A preoccupare di più è il, con i suoi 438.238 contagi (+27.000) e 26.754 morti (+1.200), seguito dal Perù dove i contagiati sono cresciuti in modo deciso, raggiungendo i 141.779 (+6.000), di cui 4.099 morti, e dal Cile che pure registra una impennata di infettati a 86.943 (+ 4.700).Fra le Nazioni con più di 5.000 casi di Covid-19 ilquarto per contagi (78.023) ma secondo per vittime fatali (8.597), precedendo(38.471 e 3.313),(25.366 e 822),(16.068 e 485),(13.933 e 501),(11.728 e 315) e(7.768 e 280).