Trump a sostegno dell'Italia

- Anche gli Usa si attivano a sostenere l'Italia nella sua difficile lotta contro il Coronarivus, con un aiuto da 100 milioni di dollari. Lo ha dichiarato il presidente americano Trump, che ha annunciato l'invio di materiale sanitario come le apparecchiature per la ventilazione assistita, che permette la respirazione artificiale ai pazienti Covid-19 che si trovano in gravi condizioni.Oltre ai respiratori, in Italia arriveranno anche strumenti diagnostici all'avanguardia e dispositivi medici di protezione per evitare i contagi da Covid-19.