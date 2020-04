Londra: ragazzino di 13 anni muore di Covid

LONDRA - Dramma per un ragazzo londinese di 13 anni, che non presentava malattie pregresse, deceduto in Gran Bretagna dopo essere risultato positivo al test per il coronavirus. Il quotidiano britannico Guardian riporta che il tredicenne, Ismail Mohamed Abdulwahab di Brixton, nel sud di Londra, è morto in ospedale nelle prime ore di lunedì. Era risultato positivo al coronavirus venerdì scorso, un giorno dopo essere stato ricoverato all'ospedale King's College, secondo quanto riferito dalla famiglia del ragazzo.