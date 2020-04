Moda e Coronavirus: per la Fase 2 guanti, occhiali e copri mascherine 'fashion'

MILANO. Entro poche settimane arriverà la famosa Fase 2, quella in cui dopo l'Emergenza da Coronavirus, potremo cominciare a circolare, ma con tutte le attenzioni del caso. L'industria della moda intanto sta già cominciando a pensare anche a questa nuova fase, per farsi trovare pronta.

Ecco che si va dalle lezioni su come stare a casa ma mantenere uno stile, a come uscire da casa ben curate e non farsi trovare impreparati alla Fase 2.





E poi ecco nascere i copri-mascherina "alla moda" e i guanti fashion monouso, un vero "must have" della prossima stagione.

Progettati e fatti produrre in esclusiva per l’Atelier Tosetti di Como da una ditta farmaceutica, occhiali, guanti, copri mascherine e schermo protettivo in "Limited Edition".

La Dottoressa Monica Gabetta Tosetti, fashion stylist e chirurgo estetico, creatrice della clinica estetica BB Clinique, è pronta e sta preparando chi è attorno a lei per la Fase 2, per essere pronti ad affrontare il tutto con stile.

Monica sta dando vita in questi giorni ad una nuova linea di occhiali pensati per la Fase 2, guanti usa e getta neri o color seta, con un accessorio fashion.

In particolare per le spose, appena riaprirà l’Atelier, per le prove troveranno copri-mascherine in pizzo, mentre gli sposi troveranno una versione creata appositamente per loro in pura seta.

Per spose e sposi poi i guanti monouso saranno in tinta con i copri-mascherine ed il metro di distanza diventerà un diversivo.

Infine, ai pazienti della BB Clinique Monica dispenserà consigli su come rimanere in forma con dieta, ginnastica, creme, e profumi, con basi disinfettanti, e le tecniche per uscire da questo periodo grigio ancora più belle di prima.