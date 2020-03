L'Oms è pronta a pronunciare la parola che incute più timore nell'immaginario della gente: pandemia. Ciò significa dire ai singoli Stati di fare un passo indietro ed eseguire i piani dell’Oms per impedire che il virus si diffonda ulteriormente.Le misure possono andare dallo stop alle attività produttive ai limiti alla circolazione anche via terra e potrebbero essere applicate in primis nel nostro Paese, che ha il maggior numero di casi dopo Cina e Corea del Sud.Il primo a definire quella attuale una pandemia era stato il ministro della salute tedesco.