Ascani: "Più spazio all’educazione e alla cultura sulla Rai"

"Oggi Flavia Piccoli Nardelli ha lanciato una proposta che condivido" ha dichiarato il vice ministro dell'Istruzione Anna Ascani in un post su Facebook sulla didattica a distanza anche sulla Rai.





"Nei prossimi giorni migliaia di ragazzi saranno a casa e questa potrebbe essere un’ottima e doverosa occasione per chiedere alla RAI di cambiare momentaneamente i palinsesti" ha detto Anna Ascani "Più spazio all’educazione e alla cultura per trasformare un momento eccezionale in un’eccezionale opportunità di apprendimento".