MILANO - Partenza di seduta in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede l'1,6% a 15.696 punti, per poi perdere sino a -6%. Aprono in rosso anche le altre principali Borse europee. Francoforte cede il 5,45% a 8.728 punti, Parigi il 5,21% a 3.903 punti e Londra il 2,07% a 5.272.