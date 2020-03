I fumatori a rischio per il Coronavirus: un jingle-karaoke per aiutarli a smettere



TORINO. Come detto dall'epidemiologo Dott. Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Sanità, i fumatori sono una delle categorie più a rischio in caso d'infezione da Covid-19. La prognosi sarebbe infatti "decisamente peggiore" per i fumatori e il rischio di finire in terapia intensiva è il doppio rispetto ai non fumatori. Molti fumatori ad oggi si stanno preoccupando per il Coronavirus, ma poi continuano a fumare sigarette come se niente fosse.





E’ per questo che l'artista non-cantante torinese Colline di tristezza ha deciso di registrare e caricare su Youtube un semplice jingle karaoke per spingere le persone a cogliere l’occasione di questa permanenza forzata a casa, e provare a smettere di fumare e quindi non andare a comprare le sigarette.

Le sigarette da parte degli agenti non potrebbero costituire un valido motivo per uscire di casa e la speranza è che questo jingle e, ovviamente, i consigli che sono stati dati dagli esperti, possano spingere molte persone a vincere una volta per tutte il tabagismo.