Coronavirus: ecco la ricetta per l'amuchina diffusa dall'Oms

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2020. LA RICETTA PER L'AMUCHINA FATTA IN CASA DIFFUSA DALL'OMSalcool puro 96 gradi (del tipo che si vende al supermercato per preparare liquori); aacqua depurata (che può essere preparata anche in casa);acqua ossigenata al 3% o dieci volumi;glicerolo (si vende in farmacia)un recipiente graduato da un litroversare 833 ml di alcool nel recipiente a cui mescolare 42 ml di acqua ossigenata, alla miscela aggiungere 15 ml di glicerolo per rendere il composto più viscoso, infine, l’acqua depuratanon affidarsi a ricette alternative che girano sul web, possono provocare danni alla pelle