Salvini: "Questo decreto non basta"

ROMA - Per il leader del Carroccio Matteo Salvini il decreto "rischia di non essere risolutivo. Se chiudi, chiudi tutto, se fai le cose a metà con l'autocertificazione, le scuse, le eccezioni... la stessa comunità scientifica è perplessa. L'impressione di molti questa mattina è che ci siano lavoratori di seria A e lavoratori di serie B. I tabaccai ad esempio non sono strategici. Oggi faremo altre proposte sul testo del decreto perché servono più rigore e più fermezza. Ho anche proposto una zona protetta europea perché se le nostre misure drastiche non saranno applicate a tutti i paesi, il rischio è che tra qualche mese dovremo controllare noi gli accessi", ha aggiunto Salvini.