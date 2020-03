"Casa Marcello": dalla tv al web il progetto di Marcello Cirillo e Alberto Maria Trabucco

"Casa Marcello": dalla tv al web. In questo momento storico così difficile per il mondo e per il nostro Paese nasce su YouTube questo importante progetto web nato dalla creatività di Marcello Cirillo e Alberto Maria Trabucco.





"Casa Marcello" è un vero e proprio programma TV ma in streaming su YouTube. Cirillo, che è abituato alla tv quotidiana e al contatto con la gente, ha deciso di non restare fermo, ma di continuare sul web a regalare emozioni, sorrisi e allegria al suo pubblico, creando dei momenti di intrattenimento e di aggregazione online/musicali con pensieri, riflessioni per restare vicini anche da lontani. All’invito di Marcello Cirillo a partecipare a questo vero e proprio esperimento sociale unico nel suo genere hanno risposto in tanti. Da Vincenzo Salemme fino all’autore TV Massimo Cinque ospite fisso di "Casa Marcello", Manuela Villa, Roberta Capua, Fausto Leali, Tullio De Piscopo, Demo Morselli, Pino Insegno, Andy Luotto, Luisa Corna, e poi Roberto Ciufoli, il ballerino Francesco Lappano, la musicista Micol, Tiziana Foschi e tanti altri amici artisti. Oltre alle tante canzoni cantate e suonate da Cirillo, che accontenteranno le richieste dei fans iscritti al canale YouTube, ci sono rubriche utili come l’appuntamento con la psicologa psicoterapeuta Marisa Persiani, si parlerà di meditazione e benessere spirituale con il maestro Bruno Cirillo, il giovedì Annalisa Minetti si occuperà di fitness, dando tanti consigli utili per tenere allenato il corpo, poi le testimonianze di persone che vivono per lavoro o per studio fuori dal nostro paese, le nonne d’Italia che ci raccontano le loro emozioni e i loro pensieri. Gli appuntamenti saranno annunciati sulle sue pagine social e si potranno seguire su YouTube.

Esperienza quella del web che Marcello sta già sperimentando attraverso le lezioni online, con gli allievi della sua accademia musicale bottega del suono.





