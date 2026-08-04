Migranti, vertice Ue dopo gli arrivi a Ceuta. Piantedosi: “Servono forti condizionalità verso i Paesi che non collaborano”

Ceuta - Si è svolta oggi in videoconferenza la riunione straordinaria dei ministri dell’Interno dell’Unione europea dopo l’aumento degli arrivi di migranti a, l’exclave spagnola al confine con il Marocco.

Al centro del confronto la gestione dei flussi migratori, il rafforzamento delle frontiere esterne dell’Ue e la collaborazione con i Paesi terzi per i rimpatri.

“Se un Paese terzo rifiuta di cooperare sulla riammissione dei propri cittadini, l’Unione deve poter applicare forti condizionalità in ogni settore, utilizzando tutte le leve a disposizione”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Dal Consiglio dell’Unione europea è emersa “una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti, di potenziare i rimpatri, di rafforzare le frontiere dell’Ue, di instaurare partenariati solidi con i Paesi terzi e di migliorare la capacità di previsione”.

Il commissario europeo agli Affari interni Magnus Brunner ha inoltre assicurato che “nessun migrante da Ceuta è entrato nell’area Schengen”.

Resta però alta la tensione diplomatica tra Italia e Spagna sul tema. Madrid ha ribadito che “Schengen non è mai stato a rischio”, definendo “incomprensibile” la decisione italiana.

Il ministro dell’Interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska ha inoltre espresso contrarietà alla proposta, sostenuta dall’Italia, di creare hub per la gestione dei migranti nei Paesi terzi, una soluzione che Roma considera uno strumento utile per governare i flussi prima dell’ingresso nell’Unione europea.

Il confronto europeo proseguirà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di individuare una linea comune tra gli Stati membri su controllo delle frontiere, rimpatri e cooperazione internazionale.