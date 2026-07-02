Mondiali, Spagna-Austria 3-0: doppietta di Oyarzabal, gol di Pedro Porro. Le Furie Rosse volano agli ottavi

Los Angeles - La Spagna conferma il suo momento di forma e supera nettamente l’Austria per 3-0, conquistando l’accesso agli ottavi di finale del torneo, dove affronterà la vincente di Portogallo-Croazia.
Protagonista assoluto della serata è Mikel Oyarzabal, autore di una doppietta che indirizza la partita e la chiude di fatto. Il primo gol arriva dopo una fase iniziale di dominio spagnolo, preceduto anche da una rete annullata a Cucurella per fuorigioco.
La Spagna costruisce gioco con continuità, trascinata anche dalle accelerazioni di Lamine Yamal, mentre Baena colpisce una traversa su punizione e il portiere Schlager tiene a galla l’Austria con più interventi decisivi proprio su Yamal.
Nella ripresa arriva il raddoppio firmato da Pedro Porro, bravo a svettare di testa su azione da palla inattiva. Poco dopo, ancora Oyarzabal, su assist di Cucurella, chiude definitivamente i conti.
La squadra guidata da Luis de la Fuente conferma così solidità, profondità offensiva e grande qualità nella gestione del possesso, candidandosi tra le formazioni più in forma del torneo.