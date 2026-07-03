Maxi operazione contro le truffe informatiche tra Puglia e Campania: 18 arresti

– Un’organizzazione criminale specializzata inè stata smantellata dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’ampia operazione coordinata dalla. L’operazione ha portato all’arresto di, di cui, tra Puglia e Campania.

Le accuse contestate agli indagati sono, a vario titolo, associazione per delinquere finalizzata alle truffe, riciclaggio e falsificazione di documenti.

All’operazione hanno preso parte oltre 80 specialisti della Polizia Postale, impegnati in diverse province italiane per eseguire le misure cautelari e acquisire materiale utile alle indagini.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati computer, smartphone, denaro contante e software utilizzati per la falsificazione di assegni e documenti digitali, strumenti ritenuti centrali nelle attività illecite dell’organizzazione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo sarebbe stato strutturato in due cellule operative, una radicata nel Napoletano e l’altra nel Foggiano, quest’ultima indicata come area principale per le attività di riciclaggio.

Le indagini avrebbero inoltre permesso di documentare numerose truffe per importi rilevanti, riuscendo anche a bloccare la monetizzazione di somme significative prima che venissero definitivamente reinserite nei circuiti finanziari.

L’inchiesta prosegue per chiarire l’intera rete dei collegamenti e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.