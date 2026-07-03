Iran, avviati i funerali di Ali Khamenei a Teheran: attese fino a 20 milioni di partecipanti

– È giunta presso il complesso religioso di Teheran la salma dell’ex Guida Suprema iraniana, per l’avvio delle cerimonie funebri previste nell’arco di tre giorni. L’evento segna una delle più imponenti manifestazioni pubbliche della recente storia del Paese, con stime delle autorità che parlano di una partecipazione compresa tra

Secondo le informazioni diffuse dalle autorità iraniane e rilanciate da media internazionali, il funerale si inserisce in un più ampio ciclo di commemorazioni nazionali organizzate a quattro mesi dalla morte del leader, avvenuta in seguito a un attacco congiunto israeliano-statunitense durante una fase di conflitto regionale.

Le cerimonie, iniziate ufficialmente a Teheran, proseguiranno per più giorni e coinvolgeranno diverse città del Paese, con un forte dispositivo di sicurezza e una mobilitazione straordinaria delle istituzioni religiose e politiche.

Le autorità iraniane hanno definito l’evento un momento di “unità nazionale e dimostrazione di forza”, in un contesto ancora segnato dalle tensioni internazionali e dagli effetti del conflitto che ha colpito il Paese negli ultimi mesi. La scomparsa della guida religiosa e politica ha infatti aperto una fase di transizione interna, accompagnata da un’intensa attività di mobilitazione pubblica.

In parallelo, il funerale assume anche un forte valore simbolico: da un lato la celebrazione della figura di Khamenei, dall’altro la volontà delle autorità iraniane di mostrare compattezza politica e coesione sociale in una fase di forte pressione geopolitica.

Le misure di sicurezza a Teheran sono state rafforzate, con restrizioni alla circolazione e controlli estesi nelle principali aree della capitale, dove sono attese le maggiori concentrazioni di partecipanti.