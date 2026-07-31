Foggia, scontro tra auto e moto: muore 21enne dopo il ricovero in ospedale

Foggia - Tragedia nella notte a Foggia, dove un giovane motociclista di 21 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto in via Einaudi, alla periferia della città.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo viaggiava da solo in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’autovettura condotta da un uomo.

L’impatto è stato violentissimo: il giovane sarebbe stato sbalzato dalla moto, compiendo un volo di diversi metri prima di finire sul marciapiede che costeggia la carreggiata. Immediati i soccorsi da parte del personale del 118, che ha trasferito il 21enne in ospedale. Nonostante gli interventi dei sanitari, le gravi ferite riportate nell’incidente si sono rivelate fatali.

Anche il conducente dell’auto è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Foggia, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità. La strada è rimasta sotto osservazione per consentire tutte le verifiche necessarie.