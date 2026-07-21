Como, bambina di 10 anni scompare nelle acque del lago: ricerche in corso

Como - Una bambina di 10 anni è scomparsa nel pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio, nelle acque del lago di Como, davanti ai giardini pubblici del capoluogo, in prossimità del Tempio Voltiano.
Secondo le prime informazioni, la bambina, che si trovava in compagnia dei genitori stranieri, si sarebbe tuffata in acqua senza più riemergere. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti la Polizia e i Vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche.
La zona in cui è avvenuta la scomparsa sarebbe interessata da un divieto di balneazione e in passato si sarebbero già verificati diversi episodi di annegamento.