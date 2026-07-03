“Che Dio benedica l’America”: il Papa riceve la Medaglia della Libertà e richiama gli Stati Uniti ai valori fondativi della nazione

Roma - Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la Medaglia della Libertà, riconoscimento conferito dal National Constitution Center, in un collegamento video in occasione delle celebrazioni del 4 luglio e del 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti.

Nel suo intervento il Pontefice ha richiamato i valori fondativi della nazione americana, ricordando la Dichiarazione d’Indipendenza del 1776 e chiedendo che i suoi principi continuino a guidare il Paese: unità, giustizia e pace. “Mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell’America”, ha affermato, sottolineando l’importanza di un impegno costante verso gli ideali originari.

Il Papa ha poi evidenziato il ruolo storico dell’immigrazione nella costruzione degli Stati Uniti, definendola una componente centrale dello sviluppo del Paese e della sua identità: “È stato questo stesso amore per la libertà a ispirare gli Stati Uniti nelle ore più buie del secolo scorso”.

Ampio spazio anche al tema della libertà religiosa, indicata come elemento chiave della tradizione americana e motore del dialogo interreligioso. Secondo il Pontefice, questa libertà ha contribuito alla promozione del bene comune e alla maturazione del dibattito pubblico su questioni morali ed etiche.

Nel suo messaggio, il Papa ha inoltre sottolineato che la “grandezza morale di una nazione” si misura nella capacità di proteggere i più vulnerabili, ribadendo che la costruzione di una società giusta è un processo continuo che coinvolge ogni generazione.

Il discorso si è concluso con un appello a preservare il “sogno americano” come spazio di libertà e responsabilità condivisa, affinché gli Stati Uniti restino fedeli ai principi di dignità umana, uguaglianza e diritti sanciti alla loro origine.