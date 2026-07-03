Sinner agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo: domina Brooksby e ora sfida Mochizuki

Londra - Jannik Sinner conferma la sua continuità ai vertici del tennis mondiale centrando per il quinto anno consecutivo l’accesso agli ottavi di finale di Wimbledon.
Il numero 1 del ranking ATP ha superato in tre set lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 del mondo, con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4. Una vittoria solida, costruita con grande efficacia al servizio e gestione costante degli scambi nei momenti chiave del match.
Nel prossimo turno del torneo di Wimbledon, Sinner affronterà il giapponese Mochizuki, rivelazione del tabellone, in una sfida che metterà alla prova continuità e capacità di adattamento del campione altoatesino.
Il match è stato trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, piattaforme che detengono i diritti del torneo in Italia.