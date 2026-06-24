Villa Certosa verso il passaggio di proprietà: trattativa ai dettagli con il fondo qatariota

– Sarebbero le ultime ore decisive per la vendita di Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna, affacciata sul golfo di Porto Rotondo, a Punta Lada. Dopo mesi di indiscrezioni e trattative riservate, la cessione dell’immobile potrebbe essere ormai vicina alla conclusione.

La villa, messa sul mercato dagli eredi Berlusconi all’indomani della scomparsa dell’ex premier nel 2023 con una valutazione iniziale di circa 500 milioni di euro, è rimasta al centro di una lunga serie di contatti e ipotesi di vendita. Nel tempo erano circolati i nomi di investitori internazionali, tra cui facoltosi imprenditori del Medio Oriente, il sultano del Brunei e alcuni gruppi alberghieri globali, senza però che alcuna trattativa arrivasse a definizione.

Il ruolo della famiglia Al Thani

Secondo quanto riportato dalla stampa sarda, nelle ultime ore il dossier sarebbe entrato in una fase avanzata con la famiglia Al Thani, dinastia reale del Qatar già attiva in diversi investimenti in Costa Smeralda e nel settore sanitario, tra cui il Mater Olbia Hospital.

L’operazione sarebbe condotta attraverso Constellation Hotels Holding Ltd SCA, veicolo finanziario con sede in Lussemburgo riconducibile alla galassia di investimenti della famiglia, con particolare riferimento allo sceicco Hamad bin Jassim Al Thani, ex primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar.

Le indiscrezioni parlano di una possibile chiusura attorno ai 350 milioni di euro, cifra inferiore rispetto alla richiesta iniziale ma ritenuta compatibile con la complessità e le caratteristiche della proprietà.

Una residenza unica nel suo genere

Villa Certosa, estesa su un’ampia area panoramica della Gallura, è considerata una delle residenze private più imponenti e riservate del Mediterraneo. Il complesso include numerosi edifici e strutture: piscine, ville per gli ospiti, spazi ricreativi, campi sportivi, un eliporto e aree dedicate al benessere e alla talassoterapia.

Nel corso degli anni la residenza è stata al centro dell’attenzione internazionale anche per gli incontri politici e istituzionali ospitati al suo interno.

Al momento, non sono arrivate conferme ufficiali da parte della famiglia Berlusconi né dal gruppo acquirente, ma il mercato immobiliare di lusso osserva con attenzione quella che potrebbe diventare una delle operazioni più rilevanti degli ultimi anni nel settore.

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