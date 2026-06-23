Stretto di Hormuz aperto, ma gli Usa mantengono la presenza navale. Iran e Stati Uniti: “progressi incoraggianti” nei colloqui

Gli Stati Uniti manterranno una presenza navale nell’area dello Stretto di Hormuz anche dopo la ripresa della navigazione. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump, spiegando che le navi militari resteranno in posizione per eventuali necessità future.

“Ho accettato di consentire allo Stretto di Hormuz di rimanere aperto, senza ulteriori blocchi navali. Tuttavia, tutte le navi restano in posizione nel caso fosse necessario ripristinare il blocco, cosa che al momento sembra altamente improbabile”, ha scritto Trump sul social Truth.

Sul fronte mediorientale resta alta la tensione anche in Libano. Hezbollah ha denunciato una “palese violazione” del cessate il fuoco, dopo che i media statali libanesi hanno riferito della morte di due persone nel sud del Paese a seguito di colpi d’arma da fuoco israeliani.

Intanto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno ricevuto, ribadendo però la volontà di mantenere una propria autonomia nella produzione e nella gestione degli armamenti. “Con Teheran non è ancora finita”, avrebbe sottolineato il premier israeliano.

Sul piano diplomatico arrivano invece segnali di apertura. Il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti, svolto in Svizzera, si è concluso con la definizione di “incoraggianti progressi”. Le trattative proseguiranno nei prossimi giorni a livello tecnico.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha confermato che durante gli incontri si è discusso anche del dossier nucleare, precisando però che le parti si sono limitate a presentare le rispettive posizioni. Un confronto più approfondito, secondo Teheran, sarà possibile in una fase successiva, dopo l’attuazione di alcuni punti chiave previsti dal memorandum raggiunto nei negoziati.

La situazione resta dunque sospesa tra segnali di distensione diplomatica e il mantenimento di un elevato livello di attenzione militare nella regione.