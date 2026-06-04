Medio Oriente, nuova tregua tra Israele e Libano mentre continuano i raid su Gaza

Gerusalemme - Israele e Libano hanno annunciato un’intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e l’istituzione di, che dovrebbero essere controllate dall’esercito libanese ed escludere la presenza di Hezbollah.

L’accordo, secondo quanto riferito, prevede che la tregua sia subordinata alla “cessazione completa del fuoco da parte di Hezbollah” e al ritiro dei suoi miliziani dal settore meridionale del fiume Litani. È inoltre previsto un nuovo ciclo di colloqui a partire dal 22 giugno, con l’obiettivo di raggiungere un’intesa più ampia e strutturale.

Gaza, nuovi attacchi e vittime civili

Parallelamente, la situazione nella Striscia di Gaza resta altamente instabile. A Gaza City, un bombardamento israeliano ha colpito un edificio residenziale: il bilancio è di almeno 9 morti, tra cui 4 bambini.

Le operazioni militari dell’Israeli Defense Forces (IDF) proseguono anche sul terreno. Secondo quanto riportato, è stato arrestato uno studente diretto a Roma, indicato dalle autorità israeliane come presunto membro di Hamas e coinvolto negli attacchi del 7 ottobre.

Stati Uniti, tensioni politiche sulla guerra in Iran

Sul fronte internazionale, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane coinvolte nel conflitto con l’Iran. Il provvedimento, sostenuto anche da alcuni esponenti repubblicani, ha un valore soprattutto simbolico: il presidente mantiene infatti il potere di veto.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato l’intenzione di incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i negoziati con Teheran potrebbero concludersi entro la settimana, aprendo uno spiraglio diplomatico in un quadro ancora estremamente fluido.

Un quadro ancora instabile

Nonostante i tentativi di mediazione e le aperture diplomatiche, la regione resta segnata da una forte escalation militare e da un equilibrio precario tra cessate il fuoco, operazioni belliche e negoziati internazionali ancora in evoluzione.